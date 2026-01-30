Karaoké à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Karaoké à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École vendredi 3 avril 2026.
Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
En famille ou entre amis, prenez un micro et interprétez les chansons cultes du grand écran lors de notre karaoké spécial musiques de film.
Tout public
Accès libre .
Médiathèque Aqua-Libris 4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
