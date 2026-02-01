Karaoke à la PAM La PAM Brest

Karaoke à la PAM

La PAM 56 Rue d'Aiguillon Brest

2026-02-06 21:00:00

2026-02-06 00:00:00

2026-02-06

Venez chanter et vous lâcher lors de nos soirées karaoké à la PAM à Brest !

Chaque mois, retrouvez une ambiance conviviale et festive où tout le monde peut monter sur scène et partager sa passion pour la musique. Alors, n’hésitez plus, enfilez votre plus beau costume ou votre tenue favorite, et rejoignez-nous pour une soirée inoubliable pleine de bonne humeur, de rires et de surprises.

Informations pratiques

– Entrée libre

– Tout public .

La PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne

