Karaoké à la Seiche (Sevrier, près d’Annecy) La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) Sevrier 12 septembre – 30 novembre

Karaoké à la Seiche pour les amateurs de chansons.

### ‍ KARAOKÉ AVEC NADOU VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE À LA SEICHE (SEVRIER, 74) ‍

Chantez vos chansons préférées dans une ambiance conviviale et dansante. Tous public.

Avec bar et restauration sur place.

**infos :** [**la Seiche (Sevrier, près d’Annecy)**](https://lemarchedelaseiche.fr/sortir-sevrier-annecy/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-12T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-30T22:00:00.000+01:00

La Seiche à Sevrier (Près d’Annecy, Haute-Savoie) 35 route de Piron Sevrier 74320 Haute-Savoie