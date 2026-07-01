Karaoké à l’auberge Auberge des lacs bleus Clérac
samedi 25 juillet 2026 · Auberge des lacs bleus · Clérac
Informations pratiques
Clérac
Karaoké à l’auberge
Auberge des lacs bleus 4 Rue du Jeu de Quille Clérac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-15 2026-08-29
Préparez votre voix… ou au moins votre bonne humeur !
Que vous chantiez comme une star ou comme une casserole , une seule règle passer un excellent moment ensemble !
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Auberge des lacs bleus 4 Rue du Jeu de Quille Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 39 65
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English :
Get your voice ready… or at least bring your good spirits!
Whether you sing like a star or like a pot, there’s only one rule: let’s have a great time together!
L’événement Karaoké à l’auberge Clérac a été mis à jour le 2026-07-07 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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