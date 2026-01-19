Karaoké à l’Auberge des Artistes Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise

Karaoké à l’Auberge des Artistes

Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Vendée

2026-02-28

Pour passer une soirée pleine de bonne humeur !

Laissez-vous emporter par le micro et révélez l’Artiste qui est en vous !

Objectif se faire plaisir dans une ambiance conviviale avec nos animateurs préférés.

Animé par Sly et Manu

Restauration rapide sur place. .

For a fun-filled evening!

