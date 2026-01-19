Karaoké à l’Auberge des Artistes Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise
Nieul sur l’Autise 6 rue Pierre Brisson Rives-d’Autise Vendée
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Pour passer une soirée pleine de bonne humeur !
Laissez-vous emporter par le micro et révélez l’Artiste qui est en vous !
Objectif se faire plaisir dans une ambiance conviviale avec nos animateurs préférés.
Animé par Sly et Manu
Restauration rapide sur place. .
