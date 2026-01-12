Karaoké à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

Karaoké à Ô’Bart

Ô'Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

2026-02-13 20:00:00

2026-02-13

Prêt à venir pousser la chansonnette ? Viens revisiter tes classiques à Ô’bart le vendredi 13 février !

Que tu sois une star du micro ou un chanteur de salle de bain, viens pousser la chansonnette autour de nos bières et partager un moment convivial entre amis.

Hits d’hier et d’aujourd’hui

Bières, ambiance et fun garantis

Micro ouvert à tous !

Rassemble ta team et viens chanter avec nous ! .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

English :

Ready to sing along? Come and revisit your classics at Ô’bart on Friday, February 13!

