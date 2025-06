Karaoké à The Kitchen – Rue Adour Plaisance 21 juin 2025 19:00

Début : 2025-06-21 19:00:00

Envie d’une soirée festive et conviviale ? Le restaurant The Kitchen vous propose une session karaoké animée par Karaoké Entre 2 !

Que vous soyez chanteur aguerri ou amateur de chansons sous la douche, c’est l’occasion parfaite de passer un bon moment entre amis, en famille ou entre habitués du bar. Pop, rock, variétés françaises et internationales… Il y en aura pour tous les goûts !

Micro en main, ambiance décontractée et bonne humeur garantie ! Venez pousser la chansonnette et partager un moment chaleureux autour d’un verre.

Rue Adour PLAISANCE

Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 7 80 29 36 33 Karaokeentre2@gmail.com

English :

Fancy a festive, convivial evening? The Kitchen restaurant invites you to a karaoke session hosted by Karaoké Entre 2!

Whether you’re a seasoned singer or a fan of songs in the shower, this is the perfect opportunity to have a good time with friends, family or bar regulars. Pop, rock, French and international variety? There’s something for everyone!

Microphone in hand, relaxed atmosphere and good humor guaranteed! Come and sing along and share a warm moment over a drink.

German :

Lust auf einen festlichen und geselligen Abend? Das Restaurant The Kitchen bietet Ihnen eine Karaoke-Session an, die von Karaoké Entre 2 moderiert wird!

Ob Sie nun ein geübter Sänger oder ein Liebhaber von Liedern unter der Dusche sind, dies ist die perfekte Gelegenheit, einen schönen Moment mit Freunden, der Familie oder den Stammgästen der Bar zu verbringen. Pop, Rock, französische und internationale Varietäten? Es ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Mit dem Mikrofon in der Hand ist eine entspannte Atmosphäre und gute Laune garantiert! Singen Sie mit und genießen Sie einen gemütlichen Moment bei einem Getränk.

Italiano :

Avete voglia di una serata di festa? Il ristorante The Kitchen propone una sessione di karaoke organizzata da Karaoké Entre 2!

Che siate cantanti provetti o appassionati di canto sotto la doccia, questa è l’occasione perfetta per divertirsi con gli amici, la famiglia o i clienti abituali. Pop, rock, varietà francese e internazionale? Ce n’è per tutti i gusti!

Microfono in mano, atmosfera rilassata e buonumore garantito! Venite a cantare e a condividere un momento di calore davanti a un drink.

Espanol :

¿Te apetece una velada festiva? El restaurante The Kitchen ofrece una sesión de karaoke a cargo de Karaoké Entre 2

Tanto si es un cantante experimentado como si le gusta cantar en la ducha, esta es la ocasión perfecta para pasar un buen rato con amigos, familiares o habituales. ¿Pop, rock, variedades francesas e internacionales? Hay para todos los gustos

Micrófono en mano, ambiente distendido y buen humor garantizado Venga a cantar y a compartir un momento cálido tomando una copa.

