Karaoké acoustique Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Karaoké acoustique Bar Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 23:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Nouvelle soirée karaoké accompagné en live par un chanteur guitariste !!

Gratuit sur inscription si prise de consommations régulières

Sans consommations, 6 € personne .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

A new karaoke evening with live guitar accompaniment!

