Karaoké acoustique Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon
Karaoké acoustique Bar Chifoumi Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon samedi 28 février 2026.
Karaoké acoustique Bar Chifoumi
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 23:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Nouvelle soirée karaoké accompagné en live par un chanteur guitariste !!
Nouvelle soirée karaoké accompagné en live par un chanteur guitariste !!
Gratuit sur inscription si prise de consommations régulières
Sans consommations, 6 € personne .
Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A new karaoke evening with live guitar accompaniment!
L’événement Karaoké acoustique Bar Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-01-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis