KARAOKÉ Amélie-les-Bains-Palalda
KARAOKÉ Amélie-les-Bains-Palalda mardi 27 janvier 2026.
KARAOKÉ
Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 14:00:00
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
Karaoké à la salle Jean Trescases, mardi 27 janvier à 14h un moment convivial pour chanter, s’amuser et partager de la bonne humeur ensemble.
.
Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 00 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Karaoke at Salle Jean Trescases, Tuesday January 27 at 2pm: a convivial moment to sing, have fun and share a good time together.
L’événement KARAOKÉ Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-01-19 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR