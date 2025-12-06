karaoké animé par monsieur Gek Bar ha Gwin Plouguerneau

karaoké animé par monsieur Gek Bar ha Gwin Plouguerneau vendredi 13 février 2026.

karaoké animé par monsieur Gek

Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

karaoké animé par monsieur Gek   .

Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12 

English :

L’événement karaoké animé par monsieur Gek Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-06 par OT PAYS DES ABERS