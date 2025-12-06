karaoké animé par monsieur Gek Bar ha Gwin Plouguerneau
karaoké animé par monsieur Gek Bar ha Gwin Plouguerneau vendredi 13 février 2026.
karaoké animé par monsieur Gek
Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
karaoké animé par monsieur Gek .
Bar ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12
English :
L’événement karaoké animé par monsieur Gek Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-06 par OT PAYS DES ABERS