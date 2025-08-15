Karaoké Camping Au Coeur des Vignes Arbois

Deux pianos

Salle de cinéma (médiathèque) 8 Bis Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-19 20:30:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

L’Ecran Mobile de Bourgogne Franche Comté, vous propose

DEUX PIANOS

De Arnaud Desplechin

Avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling

Drame France, Belgique 1h55

Mathias Vogler rentre en France après un long exil. La mentore de sa jeunesse, Elena, souhaite qu’il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l’Auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer, et le mènera à Claude son amour de jeunesse.

Écran Mobile est un réseau de cinéma itinérant mutualiste de 24 lieux de diffusion en Franche-Comté. Art et Essai et labellisé

Jeune Public et Patrimoine & Répertoire, Écran Mobile propose un cinéma de qualité ouvert à tous. Il assure une diffusion auprès des territoires et des publics éloignés de l’offre traditionnelle et l’accompagne par des actions d’éducation à l’image et de médiation entre les œuvres et leurs publics.

Pour cela, le réseau Écran Mobile s’appuie sur des relais locaux (associations, collectivités locales, établissements scolaires…) dans chaque commune partenaire pour porter ce projet.

Écran Mobile est un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne Franche-Comté. .

Salle de cinéma (médiathèque) 8 Bis Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

