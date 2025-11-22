Karaoké Salle Jeanne d’Arc Arinthod

Karaoké

Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Karaoké le 22 novembre à partir de 21h à la salle Jeanne d’Arc d’Arinthod. Plus de 1100 titres.

Entrée gratuite.

Buvette et petite restauration. .

Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 06 jeannine.carnetgarcia@orange.fr

English : Karaoké

German : Karaoké

Italiano :

Espanol :

L’événement Karaoké Arinthod a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE