Karaoké Salle Jeanne d’Arc Arinthod samedi 22 novembre 2025.
Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-22 21:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Karaoké le 22 novembre à partir de 21h à la salle Jeanne d’Arc d’Arinthod. Plus de 1100 titres.
Entrée gratuite.
Buvette et petite restauration. .
Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 06 jeannine.carnetgarcia@orange.fr
