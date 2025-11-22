Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Karaoké Salle Jeanne d’Arc Arinthod

Karaoké Salle Jeanne d’Arc Arinthod samedi 22 novembre 2025.

Karaoké

Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-22 21:00:00
Karaoké le 22 novembre à partir de 21h à la salle Jeanne d’Arc d’Arinthod. Plus de 1100 titres.

Entrée gratuite.

Buvette et petite restauration.   .

Salle Jeanne d’Arc 27 Rue de la Portelle Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 06  jeannine.carnetgarcia@orange.fr

