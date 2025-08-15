Karaoké au camping Les Acacias La Ville-aux-Dames
11 Rue Berthe Morisot La Ville-aux-Dames Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-15 19:30:00
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-15 2025-08-29
Soirée Karaoké au camping Les Acacias à La Ville-aux-Dames le vendredi avec SOS Animation. Restauration et bar sur place à la Taverne de la Métairie. L’été bat son plein au camping, profitez d’autres animations festives tout le mois d’août. .
11 Rue Berthe Morisot La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 44 08 16 contact@camping-tours.fr
English :
Karaoke night at Les Acacias campsite in La Ville-aux-Dames.
German :
Karaoke-Abend auf dem Campingplatz Les Acacias in La Ville-aux-Dames.
Italiano :
Serata karaoke al campeggio Les Acacias di La Ville-aux-Dames.
Espanol :
Noche de karaoke en el camping Les Acacias de La Ville-aux-Dames.
L’événement Karaoké au camping Les Acacias La Ville-aux-Dames a été mis à jour le 2025-08-11 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire