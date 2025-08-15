Karaoké au camping Les Acacias La Ville-aux-Dames

Karaoké au camping Les Acacias La Ville-aux-Dames vendredi 15 août 2025.

11 Rue Berthe Morisot La Ville-aux-Dames Indre-et-Loire

Début : 2025-08-15 19:30:00
fin : 2025-08-29

Soirée Karaoké le vendredi au camping Les Acacias à La Ville-aux-Dames.
Soirée Karaoké au camping Les Acacias à La Ville-aux-Dames le vendredi avec SOS Animation. Restauration et bar sur place à la Taverne de la Métairie. L’été bat son plein au camping, profitez d’autres animations festives tout le mois d’août.   .

11 Rue Berthe Morisot La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 44 08 16  contact@camping-tours.fr

English :

Karaoke night at Les Acacias campsite in La Ville-aux-Dames.

German :

Karaoke-Abend auf dem Campingplatz Les Acacias in La Ville-aux-Dames.

Italiano :

Serata karaoke al campeggio Les Acacias di La Ville-aux-Dames.

Espanol :

Noche de karaoke en el camping Les Acacias de La Ville-aux-Dames.

