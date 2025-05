Karaoké au camping Paradis de la Plage – Saint-Cirq-Lapopie, 8 juillet 2025 07:00, Saint-Cirq-Lapopie.

Lot

Karaoké au camping Paradis de la Plage Camping Paradis de la Plage Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-18

2025-07-21

Prenez le micro et devenez la star de la soirée ! Un moment fun et décontracté pour chanter vos morceaux préférés.

.

Camping Paradis de la Plage

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 30 26 86

English :

Take the microphone and become the star of the evening! A fun and relaxed way to sing your favorite songs.

German :

Greifen Sie zum Mikrofon und werden Sie der Star des Abends! Ein lustiger und entspannter Moment, um Ihre Lieblingslieder zu singen.

Italiano :

Prendete il microfono e diventate la star della serata! Un modo divertente e rilassato per cantare le vostre canzoni preferite.

Espanol :

¡Coge el micrófono y conviértete en la estrella de la noche! Una forma divertida y relajada de cantar tus canciones favoritas.

L’événement Karaoké au camping Paradis de la Plage Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Cahors Vallée du Lot