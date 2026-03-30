Karaoké au Casino JOA Giffaumont-Champaubert
Karaoké au Casino JOA Giffaumont-Champaubert samedi 11 avril 2026.
Karaoké au Casino JOA
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Rendez-vous au Bar Des Sports pour une soirée karaoké exceptionnelle ! Munissez-vous de votre téléphone, choisissez vos chansons préférées et enflammez la scène. Chantez vos titres préférés, seul(e) ou entre amis, dans une ambiance festive et conviviale. Que vous soyez star dans l’âme ou juste là pour vous amuser, prenez le micro et faites-vous plaisir ! Préparez vos cordes vocales… et place au show ! Accès gratuit, sans réservation, places limitées. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
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English :
L’événement Karaoké au Casino JOA Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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