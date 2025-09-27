Karaoké au D’Family & Co Duravel

Karaoké au D’Family & Co Duravel samedi 27 septembre 2025.

Place de la mairie Duravel Lot

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-09-27 20:30:00
Le restaurant le D’Family & Co organise un karaoké qui sera animé par Thierry Chabrier
Le restaurant le D’Family & Co organise un karaoké qui sera animé par Thierry Chabrier. Pour le repas, il s’agira d’un menu unique (à partir de 19h30) burger maison servi avec frites et salade.   .

Place de la mairie Duravel 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 29 43 

English :

The D’Family & Co restaurant is organizing a karaoke show hosted by Thierry Chabrier

German :

Das Restaurant D’Family & Co organisiert ein Karaoke, das von Thierry Chabrier moderiert wird

Italiano :

Il ristorante D’Family & Co organizza una sessione di karaoke condotta da Thierry Chabrier

Espanol :

El restaurante D’Family & Co organiza una sesión de karaoke a cargo de Thierry Chabrier

