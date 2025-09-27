Karaoké au D’Family & Co Duravel
Karaoké au D’Family & Co Duravel samedi 27 septembre 2025.
Karaoké au D’Family & Co
Place de la mairie Duravel Lot
Tarif : 17 – 17 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Le restaurant le D’Family & Co organise un karaoké qui sera animé par Thierry Chabrier. Pour le repas, il s’agira d’un menu unique (à partir de 19h30) burger maison servi avec frites et salade. .
Place de la mairie Duravel 46700 Lot Occitanie +33 5 65 35 29 43
English :
The D’Family & Co restaurant is organizing a karaoke show hosted by Thierry Chabrier
German :
Das Restaurant D’Family & Co organisiert ein Karaoke, das von Thierry Chabrier moderiert wird
Italiano :
Il ristorante D’Family & Co organizza una sessione di karaoke condotta da Thierry Chabrier
Espanol :
El restaurante D’Family & Co organiza una sesión de karaoke a cargo de Thierry Chabrier
L’événement Karaoké au D’Family & Co Duravel a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Cahors Vallée du Lot