Karaoké au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Karaoké au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande samedi 27 septembre 2025.

Karaoké au Musée Marzelles

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Pour fêter la fin de l’exposition Les Amateurices de Maurine Larcher, le musée vous propose de venir pousser la chansonnette lors d’un karaoké.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer ensemble, comme le dit Maurine, la culture populaire !

Pour fêter la fin de l’exposition Les Amateurices de Maurine Larcher, le musée vous propose de venir pousser la chansonnette lors d’un karaoké.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer ensemble, comme le dit Maurine, la culture populaire ! .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Karaoké au Musée Marzelles

To celebrate the end of Maurine Larcher?s exhibition Les Amateurices, the museum is inviting you to join us for a karaoke session.

We look forward to seeing you there to celebrate, as Maurine says, popular culture!

German : Karaoké au Musée Marzelles

Um das Ende der Ausstellung Les Amateurices von Maurine Larcher zu feiern, lädt das Museum Sie ein, bei einem Karaoke mitzusingen.

Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam, wie Maurine sagt, die Volkskultur zu feiern!

Italiano :

Per celebrare la fine della mostra Les Amateurices di Maurine Larcher, il museo vi invita a cantare insieme a una sessione di karaoke.

Ci auguriamo di vedervi numerosi per celebrare insieme la cultura popolare, come dice Maurine!

Espanol : Karaoké au Musée Marzelles

Para celebrar el final de la exposición Les Amateurices de Maurine Larcher, el museo le invita a cantar en una sesión de karaoke.

Esperamos ver a muchos de ustedes para celebrar juntos la cultura popular, como dice Maurine

L’événement Karaoké au Musée Marzelles Marmande a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Val de Garonne