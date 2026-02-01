Karaoké au Newport Le Newport Saint-Valery-en-Caux
Début : 2026-02-13 21:30:00
Le Newport de Saint Valery vous accueille pour une soirée Karaoké animée par Chouchou dès 21h30.
Entrée libre .
Le Newport Casino Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10
