Karaoké au Newport Le Newport Saint-Valery-en-Caux

Karaoké au Newport

Le Newport Casino Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 21:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Le Newport de Saint Valery vous accueille pour une soirée Karaoké animée par Chouchou dès 21h30.

Entrée libre .

Le Newport Casino Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 84 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoké au Newport

L’événement Karaoké au Newport Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre