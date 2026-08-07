Karaoké au Pub Le Britannia Port de plaisance Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Karaoké au Pub Le Britannia

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

ALERTE KARAOKÉ AU BRITANNIA !

​Viens faire vibrer le port de perros guirec ce vendredi 7 août dès 20h !

​Prépare tes cordes vocales, l’ambiance promet d’être bouillante. Que tu sois une diva incontestée ou le roi de la fausse note, viens donner de la voix sur tes tubes favoris !

​Aux platines et pour enflammer le micro Le Marco Show ! .

Port de plaisance 33 Boulevard du Linkin Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 01 10

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English :

L’événement Karaoké au Pub Le Britannia Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Perros-Guirec