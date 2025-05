Karaoké au restaurant « Comme chez Mémé » – Lapan, 24 mai 2025 07:00, Lapan.

Cher

Karaoké au restaurant « Comme chez Mémé » 2 Chemin d’Houet Lapan Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Profitez d’une soirée karaoké au Bar & Restaurant « Comme chez Mémé »

A partir de 19h et sur réservation, venez chanter et vous amuser au Bar & Restaurant « Comme chez Mémé » à Lapan. Menu composé bruschetta boursin ou gorgonzola et salade avec un dessert à 13€. 13 .

2 Chemin d’Houet

Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire

English :

Enjoy an evening of karaoke at the Bar & Restaurant « Comme chez Mémé »

German :

Genießen Sie einen Karaoke-Abend in der Bar & Restaurant « Comme chez Mémé »

Italiano :

Godetevi una serata di karaoke al Bar & Ristorante « Comme chez Mémé »

Espanol :

Disfrute de una velada de karaoke en el Bar & Restaurante « Comme chez Mémé »

L’événement Karaoké au restaurant « Comme chez Mémé » Lapan a été mis à jour le 2025-05-14 par OT LIGNIERES