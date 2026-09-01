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AGENDA · Brantôme en Périgord

Karaoké au terrier Bar Le Terrier Brantôme en Périgord

jeudi 24 septembre 2026 · Bar Le Terrier · Brantôme en Périgord

Karaoké au terrier Bar Le Terrier Brantôme en Périgord

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Bar Le Terrier
Adresse
20 boulevard Coligny
Ville
24310 Brantôme en Périgord
Département
Dordogne
Tarif

Brantôme en Périgord

Karaoké au terrier

Bar Le Terrier 20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Soirée karaoké.
Soirée karaoké.   .

Bar Le Terrier 20 boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 35 50 70 

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English : Karaoké au terrier

Karaoke night.

L’événement Karaoké au terrier Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-08-16 par Val de Dronne

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