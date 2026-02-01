Karaoké au Ti’Boussa Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Karaoké au Ti’Boussa

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 23:30:00

Date(s) :

2026-02-12

Venez vous prendre un temps de détente en chantant ce que vous aimez. .

Café solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoké au Ti’Boussa

L’événement Karaoké au Ti’Boussa Avranches a été mis à jour le 2026-01-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts