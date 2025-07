Karaoké aux Cimes de Courcy Brain-sur-Allonnes

Karaoké aux Cimes de Courcy Brain-sur-Allonnes dimanche 27 juillet 2025.

Karaoké aux Cimes de Courcy

678 la cave peinte Brain-sur-Allonnes Maine-et-Loire

Début : 2025-07-27 20:00:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Envie de casser la voix ? D’allumer le feu ? Ou de chanter jusqu’au bout de la nuit ?

C’est le moment de briller (ou de tout donner, même faux) !

Montez sur scène, attrapez le micro et faites vibrer la salle avec votre énergie. Que vous soyez diva confirmée ou chanteur du dimanche, l’ambiance est au rendez-vous !

Une petite pause ? Notre bar reste ouvert toute la soirée pour trinquer, grignoter et reprendre votre souffle entre deux tubes.

Ambiance garantie, fous rires assurés… Il ne manque plus que vous !

Tout les dimanches soir à partir de 20h | | Entrée libre.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 juillet 2025 à partir de 20h.

Dimanche 27 juillet 2025 à partir de 20h.

Dimanche 3 août 2025 à partir de 20h.

Dimanche 10 août 2025 à partir de 20h.

Dimanche 17 août 2025 à partir de 20h.

Dimanche 24 août 2025 à partir de 20h.

Dimanche 31 août 2025 à partir de 20h. .

678 la cave peinte Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 47 05 50 info@lescimesdecourcy.fr

English :

Feel like breaking your voice? Start a fire? Or sing the night away?

Now’s the time to shine (or give it your all, even if it’s wrong)!

German :

Lust, die Stimme zu brechen? Das Feuer zu entfachen? Oder bis in die Nacht hinein zu singen?

Es ist Zeit zu glänzen (oder alles zu geben, auch wenn es falsch ist)!

Italiano :

Avete voglia di rompere la voce? Accendere un fuoco? O di cantare tutta la notte?

È il momento di brillare (o di dare il massimo, anche se è sbagliato)!

Espanol :

¿Tienes ganas de quebrarte la voz? ¿Encender un fuego? ¿O cantar toda la noche?

¡Ahora es el momento de brillar (o de darlo todo, aunque sea mal)!

