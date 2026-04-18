Karaoké aux Racines du Goût Beaubec-la-Rosière
Karaoké aux Racines du Goût Beaubec-la-Rosière vendredi 12 juin 2026.
Beaubec-la-Rosière
Karaoké aux Racines du Goût
Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez participer à un karaoké organisé par Steph Sono aux Racines du Goût ! .
Route de Beaubec Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 03 99 98
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English : Karaoké aux Racines du Goût
L’événement Karaoké aux Racines du Goût Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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