Karaoké avec Chansons en vrac Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
Karaoké avec Chansons en vrac Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal vendredi 27 février 2026.
Karaoké avec Chansons en vrac
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Un Karaolé, vous connaissez le principe, mais là c’est les musiciens de Chansons en vrac qui joue avec vous ! Vous devenez les chanteurs, les chanteuses du groupe ! .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Karaoké avec Chansons en vrac Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-01-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE