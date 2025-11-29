Karaoke avec Philippe Maurice Pickles Apero cantine Biscarrosse

Karaoke avec Philippe Maurice

Pickles Apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Pour notre 3eme After Diner nous confions l’animation au très célèbre et talentueux Philippe Maurice pour un Karaoké sous contrainte complètement décalé et loufoque.

Start 21h30

Entrée libre (bar et karaoké)

PS: si vous souhaitez manger avant pensez à réserver .

Pickles Apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr

English : Karaoke avec Philippe Maurice

German : Karaoke avec Philippe Maurice

Italiano :

Espanol : Karaoke avec Philippe Maurice

L’événement Karaoke avec Philippe Maurice Biscarrosse a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Grands Lacs