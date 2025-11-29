Karaoke avec Philippe Maurice Pickles Apero cantine Biscarrosse
Pickles Apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes
Pour notre 3eme After Diner nous confions l’animation au très célèbre et talentueux Philippe Maurice pour un Karaoké sous contrainte complètement décalé et loufoque.
Start 21h30
Entrée libre (bar et karaoké)
PS: si vous souhaitez manger avant pensez à réserver .
Pickles Apero cantine 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr
