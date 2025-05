Karaoké avec piano et guitare live au Moma Kitchen – Moma Kitchen Bayonne, 22 mai 2025 20:00, Bayonne.

Pyrénées-Atlantiques

Karaoké avec piano et guitare live au Moma Kitchen Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B. Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Le Moam kitchen vous invite le jeudi 22 mai à 20h à venir vous mettre dans la peau de votre star préférée le temps d’une soirée !

Daniel et son fils vous accompagnerons au piano et à la guitare et vous feront vivre un karaoké unique au MOMA Kitchen. Fini les bandes-sons traditionnelles et place à un live épique ! .

Moma Kitchen 26, Boulevard du B.A.B.

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 18 85 aurelie@momakitchen.fr

