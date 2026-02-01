Karaoké avec Plaisir Coupable au Café Breton ! Port de plaisance Perros-Guirec
Karaoké avec Plaisir Coupable au Café Breton !
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Le mois de l’amour, du love et des petits cœurs au Café Breton !
Voici notre programme pour le mois de février 2026, de quoi faire plaisir à tout le monde comme à son habitude
Des concerts , Comedy club, théâtre d’impro, session irlandaise, drag show…
Une Sans-Valentin qui va changer les codes et des DJ pour faire la fiesta !
Le vendredi 27 février, c’est karaoké avec Plaisir Coupable à 21h ! .
Port de plaisance 63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93
