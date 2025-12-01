Karaoké Bar du Sew Bar du Sew Morlaix

Karaoké Bar du Sew

Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-12-28 21:00:00

2025-12-28

Soirée Karaoké au bar !

Envie de chanter, de s'amuser et de partager un moment convivial ? Que l'on soit chanteur·se aguerri·e ou amateur·rice passionné·e, le micro est ouvert à toutes et tous.

Au programme grands classiques, tubes incontournables et bonne humeur garantie !

Une soirée festive et décomplexée à ne pas manquer ! .

Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

