Karaoké Bar du Sew Bar du Sew Morlaix

Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix Finistère
Début : 2025-12-28 21:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Soirée Karaoké au bar !
Envie de chanter, de s’amuser et de partager un moment convivial ? Que l’on soit chanteur·se aguerri·e ou amateur·rice passionné·e, le micro est ouvert à toutes et tous.
Au programme grands classiques, tubes incontournables et bonne humeur garantie !
Une soirée festive et décomplexée à ne pas manquer ! .
Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12
