Karaoké Barbezieux-Saint-Hilaire

Karaoké Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 13 septembre 2025.

Karaoké

Logis de Plaisance Salle des spectacles Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 20:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Le comité des fête de quartier de Barbezieux-Saint-Hilaire avec le soutien de l’association Les Barbezivales organisent une soirée karaoké animée par Olivier Laffont. Buvette sur place.

.

Logis de Plaisance Salle des spectacles Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22

English : Karaoké

The Barbezieux-Saint-Hilaire neighbourhood festival committee, with the support of the Les Barbezivales association, is organising a karaoke evening hosted by Olivier Laffont. Refreshments available on site.

German : Karaoké

Das Komitee für Stadtteilfeste in Barbezieux-Saint-Hilaire organisiert mit Unterstützung des Vereins Les Barbezivales einen Karaoke-Abend, der von Olivier Laffont moderiert wird. Getränke vor Ort.

Italiano : Karaoké

Il comitato della festa di quartiere di Barbezieux-Saint-Hilaire, con il sostegno dell’associazione Les Barbezivales, organizza una serata di karaoke condotta da Olivier Laffont. Rinfresco in loco.

Espanol : Karaoké

El comité de fiestas del barrio de Barbezieux-Saint-Hilaire, con el apoyo de la asociación Les Barbezivales, organiza una velada de karaoke presentada por Olivier Laffont. Refrescos in situ.

L’événement Karaoké Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du Sud Charente