Karaoké Barbezieux-Saint-Hilaire
Karaoké Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 13 septembre 2025.
Karaoké
Logis de Plaisance Salle des spectacles Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 20:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Le comité des fête de quartier de Barbezieux-Saint-Hilaire avec le soutien de l’association Les Barbezivales organisent une soirée karaoké animée par Olivier Laffont. Buvette sur place.
Logis de Plaisance Salle des spectacles Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22
English : Karaoké
The Barbezieux-Saint-Hilaire neighbourhood festival committee, with the support of the Les Barbezivales association, is organising a karaoke evening hosted by Olivier Laffont. Refreshments available on site.
German : Karaoké
Das Komitee für Stadtteilfeste in Barbezieux-Saint-Hilaire organisiert mit Unterstützung des Vereins Les Barbezivales einen Karaoke-Abend, der von Olivier Laffont moderiert wird. Getränke vor Ort.
Italiano : Karaoké
Il comitato della festa di quartiere di Barbezieux-Saint-Hilaire, con il sostegno dell’associazione Les Barbezivales, organizza una serata di karaoke condotta da Olivier Laffont. Rinfresco in loco.
Espanol : Karaoké
El comité de fiestas del barrio de Barbezieux-Saint-Hilaire, con el apoyo de la asociación Les Barbezivales, organiza una velada de karaoke presentada por Olivier Laffont. Refrescos in situ.
L’événement Karaoké Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du Sud Charente