Karaoké Biking My Gym Falaise Falaise

Lundi 2 mars à 18h00, on mélange cardio et micro !

Viens pédaler en rythme et chanter tes sons préférés dans une ambiance fun et survoltée dans ta salle de sport My Gym Falaise.

Sur réservation auprès du club .

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20 mygym.falaise@gmail.com

Monday March 2 at 6:00 p.m., we mix cardio and microphones!

Come and pedal to the beat and sing along to your favorite sounds in a fun, upbeat atmosphere at your My Gym Falaise gym

