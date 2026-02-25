Karaoké Biking My Gym Falaise Falaise
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados
Début : 2026-03-02 18:00:00
Lundi 2 mars à 18h00, on mélange cardio et micro !
Viens pédaler en rythme et chanter tes sons préférés dans une ambiance fun et survoltée dans ta salle de sport My Gym Falaise.
Sur réservation auprès du club .
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20 mygym.falaise@gmail.com
English :
Monday March 2 at 6:00 p.m., we mix cardio and microphones!
Come and pedal to the beat and sing along to your favorite sounds in a fun, upbeat atmosphere at your My Gym Falaise gym
