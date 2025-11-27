Karaoke Place du Port, Binic Binic-Étables-sur-Mer
Karaoke Place du Port, Binic Binic-Étables-sur-Mer jeudi 27 novembre 2025.
Karaoke
Place du Port, Binic Bar Au Chaland qui Passe Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 20:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Le traditionnel Karaoke du chaland. .
Place du Port, Binic Bar Au Chaland qui Passe Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Karaoke Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme