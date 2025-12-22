Karaoke & Blind-test en breton [Festival Taol Kurun], La Loco Quimperlé

Karaoke & Blind-test en breton [Festival Taol Kurun]

La Loco Boulevard de la gare Quimperlé Finistère

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 18:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Qui a osé chanter ça ? Karaoke et Blind-test animé par Ewen et Yves Averty Le Bloa. Chantez vos tubes préférés en breton ! .

La Loco Boulevard de la gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

