Karaoke & Blind-test en breton [Festival Taol Kurun], La Loco Quimperlé
Karaoke & Blind-test en breton [Festival Taol Kurun]
La Loco Boulevard de la gare Quimperlé Finistère
Début : 2026-02-01 16:00:00
fin : 2026-02-01 18:30:00
2026-02-01
Qui a osé chanter ça ? Karaoke et Blind-test animé par Ewen et Yves Averty Le Bloa. Chantez vos tubes préférés en breton ! .
La Loco Boulevard de la gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
