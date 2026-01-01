Karaoké & Bouchon Lyonnais

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Tarif Menu/pers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Clôturez la saison en chanson ! Le rendez-vous final de l’hiver est arrivé !

C’est le moment de briller sous les projecteurs (ou de chanter faux, on ne vous en voudra pas !). Pour cette dernière grande soirée, on met le cap sur Lyon avec un menu digne des plus grands Bouchons . Ambiance festive et générosité culinaire garanties.

Côté cuisine Menu complet (entrée, plat, dessert) dans la pure tradition lyonnaise. 28 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Close the season in song! Winter’s final rendezvous is here!

L’événement Karaoké & Bouchon Lyonnais Saint-Izaire a été mis à jour le 2025-12-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)