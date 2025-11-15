Karaoké Salle des fêtes Chambon
Karaoké Salle des fêtes Chambon samedi 15 novembre 2025.
Karaoké
Salle des fêtes 28, rue du Gros Sillon Chambon Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Venez passer une soirée Karaoké ! La soirée sera animée par Seb En Chanteur et le repas sera assuré par EMGI Traiteur.
Au menu Tartiflette ou Rougail saucisses, fromage et dessert.
Réservations avant le 11 Novembre.
+33 7 83 10 21 26 comitedesfeteschambon@gmail.com
English :
Come and enjoy an evening of karaoke! The evening will be hosted by Seb En Chanteur, and the meal will be provided by EMGI Traiteur.
Menu: Tartiflette or Rougail saucisses, cheese and dessert.
Reservations by November 11.
German :
Verbringen Sie einen Karaoke-Abend! Der Abend wird von Seb En Chanteur moderiert und das Essen wird von EMGI Traiteur serviert.
Auf dem Menüplan stehen: Tartiflette oder Rougail saucisses, Käse und Dessert.
Reservierungen vor dem 11. November.
Italiano :
Venite a godervi una serata di Karaoke! La serata sarà condotta da Seb En Chanteur e il pasto sarà offerto da EMGI Traiteur.
Il menu prevede: Tartiflette o Rougail saucisses, formaggio e dessert.
Prenotazioni entro l’11 novembre.
Espanol :
¡Ven a disfrutar de una noche de Karaoke! El anfitrión de la velada será Seb En Chanteur y la comida correrá a cargo de EMGI Traiteur.
En el menú: Tartiflette o Rougail salsas, queso y postre.
Reservas antes del 11 de noviembre.
L’événement Karaoké Chambon a été mis à jour le 2025-09-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin