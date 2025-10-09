Karaoké : chanter et partager en musique Club seniors Oscar Roty Paris

Karaoké : chanter et partager en musique Club seniors Oscar Roty Paris jeudi 9 octobre 2025.

Le karaoké est l’occasion idéale de se retrouver autour de la musique et de la bonne humeur.

Au programme :

Interpréter vos titres favoris , en solo ou en duo.

, en solo ou en duo. Partager un moment de convivialité , où chacun peut s’exprimer librement.

, où chacun peut s’exprimer librement. Vibrer ensemble, grâce à l’énergie et à l’enthousiasme du groupe.

Une activité simple et joyeuse qui promet rires, émotions et souvenirs inoubliables.

Un moment festif et convivial pour donner de la voix, partager vos chansons préférées et vibrer ensemble dans une ambiance chaleureuse.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

Inscription auprès du club séniors Oscar Roty

Tél. 01 45 54 04 80

Tout public.

Club seniors Oscar Roty 107, rue de Lourmel 75015 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris