Karaoké CHEZ ALFRED Bar Chez Alfred Benet
Karaoké CHEZ ALFRED Bar Chez Alfred Benet vendredi 10 octobre 2025.
Karaoké CHEZ ALFRED
Bar Chez Alfred Aziré Benet Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Les bénévoles branchent les micros pour une deuxième édition de LA SOIRéE KARAOKé!!! ️ ️ ️
Food truck sur place chaque vendredi .
Bar Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 11 93 98
English :
Volunteers crank up the mics for a second edition of LA SOIRéE KARAOKé!!!??????
German :
Die Freiwilligen schließen die Mikrofone an für eine zweite Ausgabe von LA SOIRéE KARAOKé!!!??????
Italiano :
I volontari preparano i microfoni per la seconda edizione della SERATA KARAOKE!!!??????
Espanol :
Los voluntarios preparan los micrófonos para una segunda edición de LA NOCHE DE KARAOKE!!!??????
L’événement Karaoké CHEZ ALFRED Benet a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin