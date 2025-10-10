Karaoké CHEZ ALFRED Bar Chez Alfred Benet

Début : 2025-10-10 19:00:00

2025-10-10

Les bénévoles branchent les micros pour une deuxième édition de LA SOIRéE KARAOKé!!! ️ ️ ️

Food truck sur place chaque vendredi .

Bar Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 11 93 98

English :

Volunteers crank up the mics for a second edition of LA SOIRéE KARAOKé!!!??????

German :

Die Freiwilligen schließen die Mikrofone an für eine zweite Ausgabe von LA SOIRéE KARAOKé!!!??????

Italiano :

I volontari preparano i microfoni per la seconda edizione della SERATA KARAOKE!!!??????

Espanol :

Los voluntarios preparan los micrófonos para una segunda edición de LA NOCHE DE KARAOKE!!!??????

