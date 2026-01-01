Karaoké CHEZ ALFRED Bar Chez Alfred Benet

Karaoké CHEZ ALFRED

Bar Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Les bénévoles branchent les micros pour une nouvelle édition de LA SOIRéE KARAOKé!!! ️ ️ ️

Food truck sur place chaque vendredi .

Bar Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 11 93 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Volunteers crank up the mics for another edition of LA SOIRéE KARAOKé!!!??????

L’événement Karaoké CHEZ ALFRED Benet a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin