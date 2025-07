Karaoké & Cinéma parc des droits de l’homme Allonnes

Karaoké & Cinéma parc des droits de l’homme

Rue de la Bérardière Allonnes Sarthe

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19 23:00:00

2025-07-19

Ce sera karaoké et cinéma pour cette 2e veillée à Allonnes.

A partir de 19h buvette et petite restauration associative. Possibilité de venir avec votre pique-nique.

De 19h45 à 21h30 karaoké.

Projection du film d’animation « Migration » à partir de 21h45. .

Rue de la Bérardière Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

English :

Karaoke and cinema for this 2nd evening.

German :

Die zweite Nachtwache besteht aus Karaoke und Kino.

Italiano :

Per questa seconda serata sono previsti karaoke e cinema.

Espanol :

Habrá karaoke y cine para esta 2ª velada.

