Karaoké Salle Donemat Cléguérec
Karaoké Salle Donemat Cléguérec samedi 4 avril 2026.
Karaoké
Salle Donemat Rue du Stade Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Karaoké avec restauration et buvette sur place.
Réservation par téléphone ou au bar L’Argoat. .
Salle Donemat Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 19 38 57 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Karaoké Cléguérec a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté