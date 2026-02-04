Karaoké Salle Donemat Cléguérec

Karaoké

Salle Donemat Rue du Stade Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Karaoké avec restauration et buvette sur place.

Réservation par téléphone ou au bar L’Argoat. .

Salle Donemat Rue du Stade Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 19 38 57 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoké Cléguérec a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté