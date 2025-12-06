KARAOKÉ Clermont-l’Hérault
KARAOKÉ Clermont-l’Hérault samedi 6 décembre 2025.
KARAOKÉ
11 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
On vous attend pour une soirée karaoké pleine de bonne humeur.
Prêt à faire vibrer le Charleston ?
On vous attend pour une soirée karaoké pleine de bonne humeur, animée par Kedubonheur Animation !
Venez chanter, rire, vous amuser… et surtout vous régaler avec un bœuf bourguignon maison et des tapas à la carte.
Réservation fortement conseillée .
11 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 34 02 03 32
English :
We look forward to welcoming you for a fun-filled evening of karaoke.
L’événement KARAOKÉ Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS