KARAOKÉ Clermont-l’Hérault samedi 6 décembre 2025.

11 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

On vous attend pour une soirée karaoké pleine de bonne humeur.
Prêt à faire vibrer le Charleston ?
On vous attend pour une soirée karaoké pleine de bonne humeur, animée par Kedubonheur Animation !
Venez chanter, rire, vous amuser… et surtout vous régaler avec un bœuf bourguignon maison et des tapas à la carte.
Réservation fortement conseillée   .

English :

We look forward to welcoming you for a fun-filled evening of karaoke.

