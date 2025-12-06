KARAOKÉ Clermont-l’Hérault

KARAOKÉ

On vous attend pour une soirée karaoké pleine de bonne humeur, animée par Kedubonheur Animation !

Venez chanter, rire, vous amuser… et surtout vous régaler avec un bœuf bourguignon maison et des tapas à la carte.

Réservation fortement conseillée .

11 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 34 02 03 32

We look forward to welcoming you for a fun-filled evening of karaoke.

