Karaoké Combrée Route du Bourg d’Ire Ombrée d’Anjou

Karaoké Combrée

Route du Bourg d’Ire Le Lavoir Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Karaoké au Lavoir le 30 Janvier 2026 Combrée

Session karaoké au Lavoir, animé par Fabien Gohier. Venez partager vos plus belles chansons dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Dégustation de planches, tapas et burgers.

Si vous voulez ensuite rester diner sur place au Lavoir, réservez directement . .

Route du Bourg d’Ire Le Lavoir Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 71 75 85 65 nkassocies@gmail.com

Karaoke at the Lavoir on January 30, 2026 Combrée

