Karaoké Salle des fêtes Commensacq
dimanche 1 février 2026.
Karaoké
Salle des fêtes 131 rue de la gare Commensacq Landes
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Nous organisons un Karaoké !(entrée gratuite)
Venez passer un bel après midi et chanter les chansons de vos chanteurs préférés!
Sur place vous pourrez déguster de bonnes crêpes ou gâteaux ! boire un verre de cidre , orangina , coca,etc..
Salle des fêtes 131 rue de la gare Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 97 63 commensacqcity@orange.fr
English : Karaoké
We’re having a karaoke party!
Come and spend a lovely afternoon singing the songs of your favorite singers!
You’ll be able to enjoy delicious crêpes and cakes, and drink a glass of cider, orangina, coca, etc…
L’événement Karaoké Commensacq a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Cœur Haute Lande