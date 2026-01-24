Karaoké Salle des fêtes Commensacq

Karaoké

Salle des fêtes 131 rue de la gare Commensacq Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Nous organisons un Karaoké !(entrée gratuite)

Venez passer un bel après midi et chanter les chansons de vos chanteurs préférés!

Sur place vous pourrez déguster de bonnes crêpes ou gâteaux ! boire un verre de cidre , orangina , coca,etc..

Nous organisons un Karaoké !(entrée gratuite)

Venez passer un bel après midi et chanter les chansons de vos chanteurs préférés!

Sur place vous pourrez déguster de bonnes crêpes ou gâteaux ! boire un verre de cidre , orangina , coca,etc.. .

Salle des fêtes 131 rue de la gare Commensacq 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 97 63 commensacqcity@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoké

We’re having a karaoke party!

Come and spend a lovely afternoon singing the songs of your favorite singers!

You’ll be able to enjoy delicious crêpes and cakes, and drink a glass of cider, orangina, coca, etc…

L’événement Karaoké Commensacq a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Cœur Haute Lande