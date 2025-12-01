Karaoké/Concert avec Plume Montbard

Karaoké/Concert avec Plume

24 Rue Edme Piot Montbard Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 18:30:00

2025-12-20

Le samedi 20 décembre, on se retrouve pour un après-midi concert/karaoké de folie avec Plume.

Préparez-vous à chanter, danser, et passer un moment INOUBLIABLE ! Que tu sois plutôt rock, pop ou ballades, il y a une chanson pour tout le monde.

Quand ? Samedi 20 décembre, de 14h30 à 15h (concert), de 15h à 18h (karaoké) et de 18h à 18h30 (concert)

Où ? Aux Grimoires d’Artémis

Pourquoi ? Parce que la vie est trop courte pour ne pas chanter à tue-tête !

Entrée gratuite participation libre !

Si vous venez nombreux, pensez à réserver une table pour être tranquille. .

