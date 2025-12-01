Karaoké/Concert avec Plume Montbard
Karaoké/Concert avec Plume Montbard samedi 20 décembre 2025.
Karaoké/Concert avec Plume
24 Rue Edme Piot Montbard Côte-d'Or
Gratuit
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 18:30:00
2025-12-20
Le samedi 20 décembre, on se retrouve pour un après-midi concert/karaoké de folie avec Plume.
Préparez-vous à chanter, danser, et passer un moment INOUBLIABLE ! Que tu sois plutôt rock, pop ou ballades, il y a une chanson pour tout le monde.
Quand ? Samedi 20 décembre, de 14h30 à 15h (concert), de 15h à 18h (karaoké) et de 18h à 18h30 (concert)
Où ? Aux Grimoires d’Artémis
Pourquoi ? Parce que la vie est trop courte pour ne pas chanter à tue-tête !
Entrée gratuite participation libre !
Si vous venez nombreux, pensez à réserver une table pour être tranquille. .
24 Rue Edme Piot Montbard 21500 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 70 83 33
