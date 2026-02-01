Karaoké Crêpe-Party Fontaines

Karaoké Crêpe-Party

Salle polyvalente Fontaines Yonne

Tarif : – –

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Venez nous retrouver accompagnés de vos amis(es), famille, voisins(es), copains, copines pour passer un après-midi sympathique pour déguster des crêpes, des bugnes et chanter. Vous pourrez consommer à titre payant, crêpes, bugnes, cidre, jus de pommes, eau, jus de fruits, café, thé. .

Salle polyvalente Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.defontaines@wanadoo.fr

