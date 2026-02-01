Karaoké Crêpe-Party Fontaines
Karaoké Crêpe-Party Fontaines dimanche 8 février 2026.
Karaoké Crêpe-Party
Salle polyvalente Fontaines Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Venez nous retrouver accompagnés de vos amis(es), famille, voisins(es), copains, copines pour passer un après-midi sympathique pour déguster des crêpes, des bugnes et chanter. Vous pourrez consommer à titre payant, crêpes, bugnes, cidre, jus de pommes, eau, jus de fruits, café, thé. .
Salle polyvalente Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.defontaines@wanadoo.fr
