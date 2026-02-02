Karaoké & Crêpes O’Bar à Thym Louzy

Karaoké & Crêpes

Le vendredi 13 février venez chanter autour de votre boisson préférée et surtout accompagné par une bonne crêpe faite avec amour par notre team! Une soirée pour s’amuser et bien manger en convivialité

O’Bar à Thym 4 Rue de la Mairie Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 53 63 75

English : Karaoké & Crêpes

On Friday, February 13, come and sing along with your favorite drink, accompanied by a crêpe made with love by our team! An evening of fun, good food and conviviality

