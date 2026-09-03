Informations pratiques

Lanvéoc

Karaoké & Crêpes Party

495 Lieu-dit La Grève Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Espace Nautique – Lanvéoc Dès 19h

L’Association Radio Frétoise vous invite à une soirée festive et gourmande ! Au programme : grand karaoké, ambiance conviviale, crêpes chaudes et un apéritif offert pour bien commencer la soirée.

️ 15 € avec réservation Infos & réservations : 09 72 47 34 50 soiree.radiofretoise.fr

Venez chanter, rire, partager… et profiter d’un moment chaleureux au cœur de Lanvéoc ! .

495 Lieu-dit La Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 9 72 47 34 50

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English :

L’événement Karaoké & Crêpes Party Lanvéoc a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime