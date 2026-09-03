Karaoké & Crêpes Party Lanvéoc
samedi 3 octobre 2026 · Lanvéoc
Informations pratiques
Lanvéoc
Karaoké & Crêpes Party
495 Lieu-dit La Grève Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Espace Nautique – Lanvéoc Dès 19h
L’Association Radio Frétoise vous invite à une soirée festive et gourmande ! Au programme : grand karaoké, ambiance conviviale, crêpes chaudes et un apéritif offert pour bien commencer la soirée.
️ 15 € avec réservation Infos & réservations : 09 72 47 34 50 soiree.radiofretoise.fr
Venez chanter, rire, partager… et profiter d’un moment chaleureux au cœur de Lanvéoc ! .
495 Lieu-dit La Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 9 72 47 34 50
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English :
L’événement Karaoké & Crêpes Party Lanvéoc a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime
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