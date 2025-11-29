Karaoké « Cultures pop » Médiathèque de la Canopée Paris
Karaoké « Cultures pop » Médiathèque de la Canopée Paris samedi 29 novembre 2025.
Venez festoyer sur notre sélection de chansons et partager un moment joyeux où vous pourrez écouter, chanter, voire… danser !
Demandez le programme :
15h à 16h : Karaoké spécial chansons populaires années 1970 – 1980 – 1990
16h à 16h30 : Goûter – offert par les trois bibliothèques des Halles
16h30 à
18h00 : Karaoké spécial chansons populaires années 2000 – 2010 – 2020
Les trois bibliothèques des Halles vous invitent à tester votre culture musicale en solo, en famille ou entre amis à la Médiathèque de la Canopée !
Le samedi 29 novembre 2025
de 15h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre et gratuite.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-29T16:00:00+01:00
fin : 2025-11-29T19:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T18:00:00+02:00
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut