Venez festoyer sur notre sélection de chansons et partager un moment joyeux où vous pourrez écouter, chanter, voire… danser !

Demandez le programme :

15h à 16h : Karaoké spécial chansons populaires années 1970 – 1980 – 1990

16h à 16h30 : Goûter – offert par les trois bibliothèques des Halles

16h30 à

18h00 : Karaoké spécial chansons populaires années 2000 – 2010 – 2020

Les trois bibliothèques des Halles vous invitent à tester votre culture musicale en solo, en famille ou entre amis à la Médiathèque de la Canopée !

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre et gratuite.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T18:00:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33140262933 bibliotheque.cinema@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut