Karaoké D’amour Ferrières Martigues

Karaoké D’amour
Vendredi 13 mars 2026 de 22h à 23h59. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Karaoké festif après le spectacle avec le Sing or Die une occasion unique de se retrouver pour chanter nos amours, nos espoirs et nos joies !
Rendez-vous dans le hall et la galerie du Théâtre des Salins pour profiter de ce moment festif. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
English :
Festive karaoke after the show with Sing or Die: a unique opportunity to get together to sing about our loves, our hopes and our joys!
German :
Festliches Karaoke nach der Show mit Sing or Die: eine einzigartige Gelegenheit, gemeinsam über unsere Lieben, unsere Hoffnungen und unsere Freuden zu singen!
Italiano :
Karaoke festivo dopo lo spettacolo con Sing or Die: un’occasione unica per riunirsi e cantare i nostri amori, le nostre speranze e le nostre gioie!
Espanol :
Karaoke festivo después del espectáculo con Sing or Die: ¡una oportunidad única para reunirnos y cantar sobre nuestros amores, nuestras esperanzas y nuestras alegrías!
L’événement Karaoké D’amour Martigues a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de Martigues