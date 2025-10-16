Karaoké D’amour Ferrières Martigues

Karaoké D’amour

Vendredi 13 mars 2026 de 22h à 23h59. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Karaoké festif après le spectacle avec le Sing or Die une occasion unique de se retrouver pour chanter nos amours, nos espoirs et nos joies !

Rendez-vous dans le hall et la galerie du Théâtre des Salins pour profiter de ce moment festif. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Festive karaoke after the show with Sing or Die: a unique opportunity to get together to sing about our loves, our hopes and our joys!

German :

Festliches Karaoke nach der Show mit Sing or Die: eine einzigartige Gelegenheit, gemeinsam über unsere Lieben, unsere Hoffnungen und unsere Freuden zu singen!

Italiano :

Karaoke festivo dopo lo spettacolo con Sing or Die: un’occasione unica per riunirsi e cantare i nostri amori, le nostre speranze e le nostre gioie!

Espanol :

Karaoke festivo después del espectáculo con Sing or Die: ¡una oportunidad única para reunirnos y cantar sobre nuestros amores, nuestras esperanzas y nuestras alegrías!

L’événement Karaoké D’amour Martigues a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de Martigues