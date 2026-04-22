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Karaoke Dance Coup de Tabac Cast

Karaoke Dance Coup de Tabac Cast vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Coup de Tabac

Adresse : 4 rue Kreizker

Ville : 29150 Cast

Département : Finistère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cast

Karaoke Dance

Coup de Tabac 4 rue Kreizker Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Karaoke Dance au coup de tabac à Cast   .

Coup de Tabac 4 rue Kreizker Cast 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 27 46 07 

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English :

L’événement Karaoke Dance Cast a été mis à jour le 2026-04-22 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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